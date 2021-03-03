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Бэйл, Левандовcки и Облак попали в команду недели FIFA 21

На странице EA Sports в «Твиттере» была представлена 23-я команда недели FIFA 21.

В неё вошли нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, который набрал три очка по системе «гол+пас» в матче с «Бёрнли» (4:0), форвард «Баварии» Роберт Левандовски, оформивший дубль в ворота «Кёльна» и забивший гол в ворота «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак.

Основной состав 23-й команды недели в FIFA 21

Ян Облак («Атлетико») – 92

Диего Годин («Кальяри») – 86

Рубен Диаш («Манчестер Сити») – 84

Джейсон Мурильо («Сельта») – 81

Френки де Йонг («Барселона») – 87

Николя Пепе («Арсенал») – 86

Гарет Бэйл («Тоттенхэм») – 85

Робин Гозенс («Аталанта») – 84

Роберт Левандовски («Бавария») – 94

Людовик Ажорк («Страсбург») – 86

Мирон Боадю («АЗ Алкмар») – 84