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Бэйл, Левандовcки и Облак попали в команду недели FIFA 21

Бэйл, Левандовcки и Облак попали в команду недели FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0
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На странице EA Sports в «Твиттере» была представлена 23-я команда недели FIFA 21.

В неё вошли нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, который набрал три очка по системе «гол+пас» в матче с «Бёрнли» (4:0), форвард «Баварии» Роберт Левандовски, оформивший дубль в ворота «Кёльна» и забивший гол в ворота «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак.

Основной состав 23-й команды недели в FIFA 21

Ян Облак («Атлетико») – 92
Диего Годин («Кальяри») – 86
Рубен Диаш («Манчестер Сити») – 84
Джейсон Мурильо («Сельта») – 81
Френки де Йонг («Барселона») – 87
Николя Пепе («Арсенал») – 86
Гарет Бэйл («Тоттенхэм») – 85
Робин Гозенс («Аталанта») – 84
Роберт Левандовски («Бавария») – 94
Людовик Ажорк («Страсбург») – 86
Мирон Боадю («АЗ Алкмар») – 84

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