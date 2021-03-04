Издатель GTA 5 рассказал об обновлении игры для новых консолей

Исполнительный директор издательства Take-Two Штраус Зельник рассказал о грядущем обновлении GTA 5 для следующего поколения консолей. Новая версия выйдет в этом году.
«Ремастеринг всегда был частью стратегии. Мы делаем это иначе, чем конкуренты — мы не только переносим продукты, но и уделяем время тому, чтобы наилучшим образом адаптировать игру к новому релизу, к новой технологии, на которой её выпускаем. Мы совершенствуем технологии, улучшаем графику и повышаем производительность. Вот почему наши обновленные игры обычно так хороши», — цитирует слова Зельника Playground.
Глава издательства подчеркнул, что его команды проделали большую работу по обновлению Mafia, и на очереди GTA 5: «На запуске GTA 5 была игрой-знаменосцем, она всё ещё была эталоном для второго поколения, и теперь мы собираемся посмотреть, как Grand Theft Auto будет работать в следующем поколении. Я уверен, что Rockstar подарит вам отличные впечатления, чего нельзя сделать, выпустив обычный порт».
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