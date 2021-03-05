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Аниматор Valve случайно упомянул в видео игру Citadel

Аниматор Valve случайно упомянул в видео игру Citadel
Киберспорт / Другие игры 0
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Аниматор студии Valve Джамал Брэдли опубликовал в «твиттере» видео, на котором в закладках браузера можно было заметить ссылки с названиями Animation (Citadel), General (Citadel) и CITADEL.

После того как пользователи обратили на это внимание, разработчик обрезал видео и опубликовал другой вариант – без ссылок, сообщает Сybersport.ru.

В январе датамайнеры обнаружили в коде Dota 2 упоминание возможного нового проекта Valve под названием Citadel. По информации одного из инсайдеров, это будет игра-сервис для ПК и VR-устройств и объединит как минимум вселенные Half-Life и Team Fortress. После релиза тайтл будет получать обновления с введением элементов других франшиз Valve.

Ранее Гейб Ньюэлл заявил, что его студия готовит сразу несколько новых проектов. При этом основатель Valve не стал комментировать прошлые слухи о Citadel.

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