Комментаторами в FIFA Online 4 станут Василий Уткин и Дмитрий Шнякин

Комментаторами в бесплатном футбольном симуляторе FIFA Online 4 станут Василий Уткин и Дмитрий Шнякин.

«Итак, мы с Димой Шнякиным — официальные голоса русскоязычной FIFA Online 4. Можно дальше не скрывать. Осталось довести работу до конца. Я ужасно рад!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

FIFA Online 4 — условно-бесплатная многопользовательская игра, в которой игрокам будет предложено создать и привести к победе собственную команду, соревнуясь с более чем 17 тыс. игроков и 600 команд из более чем 30 ведущих мировых лиг, напрямую контролируя футболистов на поле.

Релиз FIFA Online 4 запланирован на весну 2021 года. Игра, которая ранее была доступна только в Азии, появится ещё в 113 странах, помимо России.