NAVI не сыграет на мэйджоре по Dota 2. У одного из игроков команды обнаружили коронавирус

Состав Natus Vincere по Dota 2 вынужден пропустить важнейший турнир в Сингапуре. За несколько дней до вылета на ONE Esports Singapore Major 2021 один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт украинской организации.

«В конце прошлой недели Iceberg и ALWAYSWANNAFLY получили положительные результаты тестов на коронавирус, из-за чего команда по Dota 2 приступила к тренировкам со стендинами. За несколько дней до вылета в Сингапур повторные тесты обнаружили COVID-19 у Mag.

Он взаимодействовал с другими участниками команды на последнем буткемпе, но никоим образом не контактировал с заболевшими Iceberg и ALWAYSWANNAFLY, которых там не было. В последние дни перед вылетом в Сингапур у некоторых игроков NAVI также повысилась температура. Учитывая, что они контактировали с Mag и health declaration для перелёта была заполнена соответственным образом, существенно возрос риск попадания на карантин в другой стране на долгое время», — говорится в заявлении украинской организации.

Турнир ONE Esports Singapore Major 2021 по Dota 2 пройдёт с 27 марта по 4 апреля в Сингапуре. Кто заменит украинский коллектив, не уточняется.