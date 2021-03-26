Игрок Team Aster пропустит мэйджор в Сингапуре из-за использования услуг проститутки
Пользователь Reddit опубликовал информацию о возможной замене Boboka в Team Aster на мейджор.
По слухам китайских СМИ, Е «Boboka» Чжибяо пропустит мейджор в Сингапуре. Коронавирус вовсе не является причиной снятия игрока. Геймер был задержан полицией в Шанхае за использование услуг проститутки, что является нелегальным в Китае. Освобождён ли Boboka на данный момент, пока неизвестно.
Вместо Boboka на мейджор поедет тренер Team Aster Ченг «Mad» Хан. Замена уже также отмечена на странице Team Aster в Liquipedia. В сообщении говорится, что геймер пропустит турнир по личным причинам.
Aster начнёт турнир с группового этапа, который стартует 29 марта. Первая стадия мейджора начинается уже завтра, 27 марта. Турнир продлится до 4 апреля.
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