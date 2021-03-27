Политик обвинил GTA в формировании у подростков абьюзивного отношения к женщинам

Министр внутренних дел Австралии Пьер Даттон заявил, что игра в GTA формирует у подростков токсичное поведение в отношении женщин.
«Как отца 19-летней дочери и юных мальчиков меня пугают истории, которые до меня доходят. И это распространённая практика: молодым девушкам суют руки под юбки, кладут руки на грудь и так далее. Это недопустимое поведение. Что касается мальчиков-подростков, то в первую очередь родители должны учить их правильным ценностям и уважению к женщинам.
Мальчики 13 лет играют в GTA, а многие из них в этом возрасте действительно уже играют в неё. В игре вы можете не просто небезопасно водить автомобиль, вы можете пойти в стрип-клуб, заказать приватный танец, а потом начать расстреливать полицейских. Поэтому нам нужно серьёзнее обсуждать вещи, которые влияют на молодых парней как в семье, так и в социальной среде, особенно в онлайн-среде», — приводит слова Даттона VGTimes.
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