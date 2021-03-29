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Вселенная шутера BioShock может получить адаптацию от Netflix

Вселенная шутера BioShock может получить адаптацию от Netflix
Киберспорт / Другие игры 0
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Онлайн-кинотеатр Netflix совместно с дистрибьютором компьютерных игр, компанией Take-Two Interactive занимается созданием сериала по вселенной игр BioShock. Об этом сообщил игровой портал Giant Freakin Robot со ссылкой на собственные проверенные источники. Официального подтверждения инсайда пока не поступало.

Также портал отметил, что Netflix делает ставку на экранизацию BioShock как на флагманский проект и выделяет на его реализацию большие средства.

Напомним, над экранизацией BioShock работали ещё в 2008 году, ей занимался режиссёр «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински, однако из-за разногласий по поводу возрастного ценза картина на экраны не вышла.

BioShock – это приключенческий шутер от первого лица от создателей культового System Shock. События игры разворачиваются в середине 20-го века, когда самолёт главного героя внезапно терпит крушение над океаном.

Стали известны первые подробности о следующей части BioShock
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