CDPR опубликовала полный список изменений патча 1.2 в Cyberpunk 2077

CD Projekt RED опубликовала список изменений, которые получит игра Cyberpunk 2077 в новом патче 1.2. Грядущее обновление обещает стать по-настоящему масштабным. В основном оно коснётся компьютерной версии игры, но также на очереди обновления для консольных версий.
Всего насчитывается около 500 пунктов. Будут исправления в интерфейсе, геймплее, квестах и так далее.
Суть исправлений можно разделить на несколько моментов:
• Обещанное улучшение поведения полиции, а также вождения транспорта.
• Теперь пешеходы не будут телепортироваться при столкновении.
• Ви теперь не будет застревать в текстурах, если пытаетесь выйти из машины, которая припаркована возле стены.
• Также обещаны исправления в квестах, если там были проблемы с завершением заданий или вылетом из игры.
• В новой версии улучшится стабильность игры в целом.
• Появится поддержка трассировки лучей на картах AMD, а на клавиатуре станет больше клавиш, куда можно привязать действия.
• Произведена оптимизация обработки памяти на Xbox.
• Теперь можно будет создавать сразу несколько предметов, а не по одному.
• Продавцы одежды будут торговать предметами, более подходящими для данной локации.
• Изменились цены на некоторые компоненты.
• Также ожидается улучшение анимации и работы камеры в некоторых случаях и так далее.
Однако дата релиза патча до сих пор неизвестна.
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