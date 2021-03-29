CDPR опубликовала полный список изменений патча 1.2 в Cyberpunk 2077

CD Projekt RED опубликовала список изменений, которые получит игра Cyberpunk 2077 в новом патче 1.2. Грядущее обновление обещает стать по-настоящему масштабным. В основном оно коснётся компьютерной версии игры, но также на очереди обновления для консольных версий.

Всего насчитывается около 500 пунктов. Будут исправления в интерфейсе, геймплее, квестах и так далее.

Суть исправлений можно разделить на несколько моментов:

• Обещанное улучшение поведения полиции, а также вождения транспорта.

• Теперь пешеходы не будут телепортироваться при столкновении.

• Ви теперь не будет застревать в текстурах, если пытаетесь выйти из машины, которая припаркована возле стены.

• Также обещаны исправления в квестах, если там были проблемы с завершением заданий или вылетом из игры.

• В новой версии улучшится стабильность игры в целом.

• Появится поддержка трассировки лучей на картах AMD, а на клавиатуре станет больше клавиш, куда можно привязать действия.

• Произведена оптимизация обработки памяти на Xbox.

• Теперь можно будет создавать сразу несколько предметов, а не по одному.

• Продавцы одежды будут торговать предметами, более подходящими для данной локации.

• Изменились цены на некоторые компоненты.

• Также ожидается улучшение анимации и работы камеры в некоторых случаях и так далее.

Однако дата релиза патча до сих пор неизвестна.