EA анонсировала новый симулятор гольфа EA Sports PGA Tour

Electronic Arts анонсировала EA Sports PGA Tour, новый симулятор гольфа следующего поколения. На данный момент игра находится на стадии разработки.
В EA Sports PGA Tour любители гольфа смогут построить свою виртуальную карьеру и испытать звуки и острые ощущения от PGA Tour. В симуляторе будут доступны чемпионат игроков, плей-офф FedExCup и другие незабываемые события. Действия игры развернутся на многих самых известных в мире полях, на которых болельщики смогут сыграть против самых именитых игроков в профессиональном гольфе.
Игра создаётся на движке EA Frostbite с использованием технологий нового поколения, что обещает феноменальную точность воспроизведения, захватывающее окружение и доступный, динамичный игровой процесс.
Дата выпуска и другая дополнительная информация будут объявлены в ближайшие месяцы.
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