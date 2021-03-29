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EA анонсировала новый симулятор гольфа EA Sports PGA Tour

EA анонсировала новый симулятор гольфа EA Sports PGA Tour
Киберспорт / Другие игры 0
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Electronic Arts анонсировала EA Sports PGA Tour, новый симулятор гольфа следующего поколения. На данный момент игра находится на стадии разработки.

В EA Sports PGA Tour любители гольфа смогут построить свою виртуальную карьеру и испытать звуки и острые ощущения от PGA Tour. В симуляторе будут доступны чемпионат игроков, плей-офф FedExCup и другие незабываемые события. Действия игры развернутся на многих самых известных в мире полях, на которых болельщики смогут сыграть против самых именитых игроков в профессиональном гольфе.

Игра создаётся на движке EA Frostbite с использованием технологий нового поколения, что обещает феноменальную точность воспроизведения, захватывающее окружение и доступный, динамичный игровой процесс.

Дата выпуска и другая дополнительная информация будут объявлены в ближайшие месяцы.

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