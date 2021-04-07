В российский прокат выходит фильм Mortal Kombat

8 апреля в России состоится премьера фильма Mortal Kombat. Российские зрители увидят фильм одними из первых, так как западный релиз экранизации запланирован на 23 апреля.

Фильм расскажет историю о бойце MMA Коуле Янге, который ничего не знает о своём происхождении. Ему предстоит принять участие в смертельном поединке, организованном императором Внешнего мира Шан Цзуном.

Фильм является режиссёрским дебютом Саймона Маккуойда. Продюсером картины выступает Джеймс Ван, работавший над созданием фильма «Аквамен». За сценарий отвечал Грег Руссо.

Ранее стало известно, что в фильме будет отсутствовать Джонни Кейдж. Но зато фанаты серии смогут услышать в экранизации легендарную композицию Techno Syndrome.

5 апреля вышел ролик с главными актёрами фильма. В видео показали метающего файрболы Лю Кана и протезы Джакса, а также представили Кабала, которому до этого уделяли совсем мало времени. Актёры заметили, что фильм делает большую ставку на реальные постановочные бои, а не на графику. Однако её тоже будет достаточно. Например, в сцене с Горо.