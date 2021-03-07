В новой экранизации Mortal Kombat появится легендарная композиция Techno Syndrome

Легендарная композиция The Immortals — Techno Syndrome была выпущена в 1993-м и стала олицетворением серии. Фанаты вселенной наверняка будут обрадованы, услышав её в новой экранизации Mortal Kombat, премьера которой запланирована на 16 апреля 2021 года.
За музыкальное сопровождение в фильме отвечает Бенджамин Уоллфиш, который начал сочинять музыку для экранизации ещё до того, как его наняли. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Бенджамин использовать в фильме легендарную композицию, режиссёр фильма Саймон Маккуоид ответил коротко и понятно: да, будет.
Видео опубликовано на YouTube-канале Mortal Kombat Online.
19 февраля вышел русский трейлер экранизации Mortal Kombat. Фильм расскажет о бывшем бойце Коуле, который когда-то был чемпионом, но в итоге стал неудачником. Коул ничего не знает о своём происхождении, кроме таинственного родимого пятна на груди в форме символа смертельной битвы. Чтобы приоткрыть завесу этой тайны, главный герой отправится в путешествие, где встретит знакомых по серии персонажей.
Премьера экранизации запланирована на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.
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