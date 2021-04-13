Бывшие авторы The Witcher 3 выпустят стратегию по славянской мифологии

Экс-продюсер «Ведьмака» Стэн Юст, который основал компанию Covenant после увольнения из CD Projekt RED, представил дебютный проект студии.



Стратегия Gord основана на славянской мифологии. Протагонист должен будет возглавить группу выходцев из Племени Рассвета. Главный герой и его команда будут исследовать «запретные земли» и развивать своё поселение.



Игру можно будет настроить по своему вкусу. Разработчики позволят геймерам выбирать типы противников, цели и даже погодные условия. Кроме того, в тайтле планируется множество квестов, механик болезней и здоровья. Не обойдётся и без магии. При этом узнать историю игрового мира можно будет через страницы летописей, которые будут встречаться в самых неожиданных местах.



Авторы Gord позиционируют будущую игру как оригинальный сеттинг, в котором смешаются «тёмное фэнтези» и славянская мифология.



Студия Covenant уже представила первый геймплейный трейлер своей дебютной игры. Релиз на PC запланирован на 2022 год.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.