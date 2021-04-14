Netflix протроллил тех, кто ждёт GTA 6

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал интересную запись в социальных сетях. Представители интернет-телевидения написали: «На самом деле GTA 6 скоро выйдет».
Фанаты поинтересовались, что означает такой посыл и сколько времени им ещё ждать. Им ответили: с сегодняшнего дня и до конца света мы увидим GTA 6. Другому поклоннику серии сказали, что GTA 6 появится, когда будет готова, потому что её, как и любое шоу, нужно сначала снять. Вся ситуация похожа на попытку PR-менеджера Netflix поднять интерес к своему аккаунту и показать, насколько геймеры бывают нетерпеливыми.
Rockstar Games не давала никакой официальной информации о выходе GTA 6. Создатели франшизы даже не анонсировали будущую часть. О начале работы над проектом рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. Спустя время инсайдер Том Хендерсон сообщил, что действие игры пройдёт в современности и в тайтле появится протагонист женского пола.
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