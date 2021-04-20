Геймер нашёл игру, предсказавшую появление в футболе Суперлиги ещё в 2001 году

Пользователь Reddit с ником Reddit_User404 поделился на форуме фотографией старой игры для PlayStation 1 под названием European Super League. На обложке изображён футбольный мяч, вокруг которого расположены эмблемы 16 европейских клубов.



В описании поста парень написал следующее:



«Пока футбольный мир сходит с ума из-за Суперлиги, геймеры были готовы к ней ещё в 2001-м».

Фото: reddit

Комментаторы уже знают, что нужно сделать разработчикам:



«Если эта игра и вправду реальна, то создателям стоит получить авторские права на название и подать в суд на футбольные клубы».



Игра была разработана компанией Virgin Interactive, получив лицензию на использование в проекте 16 сильнейших европейских клубов. Геймдизайнеры сделали свой ответ FIFA. У проекта были проблемы с системой управления и искусственным интеллектом. Игра так и не взлетела.



Несколько дней назад представители 12 лучших футбольных клубов мира объявили о создании Суперлиги (European Super League) и готовности покинуть турниры УЕФА и FIFA. Причиной стал конфликт интересов между руководством коллективов и организаторами Лиги чемпионов.