Геймер нашёл игру, предсказавшую появление в футболе Суперлиги ещё в 2001 году

Пользователь Reddit с ником Reddit_User404 поделился на форуме фотографией старой игры для PlayStation 1 под названием European Super League. На обложке изображён футбольный мяч, вокруг которого расположены эмблемы 16 европейских клубов.
В описании поста парень написал следующее:
«Пока футбольный мир сходит с ума из-за Суперлиги, геймеры были готовы к ней ещё в 2001-м».
Фото: reddit
Комментаторы уже знают, что нужно сделать разработчикам:
«Если эта игра и вправду реальна, то создателям стоит получить авторские права на название и подать в суд на футбольные клубы».
Игра была разработана компанией Virgin Interactive, получив лицензию на использование в проекте 16 сильнейших европейских клубов. Геймдизайнеры сделали свой ответ FIFA. У проекта были проблемы с системой управления и искусственным интеллектом. Игра так и не взлетела.
Несколько дней назад представители 12 лучших футбольных клубов мира объявили о создании Суперлиги (European Super League) и готовности покинуть турниры УЕФА и FIFA. Причиной стал конфликт интересов между руководством коллективов и организаторами Лиги чемпионов.
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