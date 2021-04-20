Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В World of Warcraft добавили фильтр чата, блокирующий расистские оскорбления

В World of Warcraft добавили фильтр чата, блокирующий расистские оскорбления
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Пользователи портала Wowhead обнаружили в World of Warcraft: Shadowlands новый фильтр для чата, который пока что блокирует только одно расистское оскорбление. Какое именно слово попадает в бан, ещё неизвестно.

При попытке отправить сообщение с запрещённым выражением система оповещает пользователя о невозможности передать «отмеченное слово».Также известно, что фильтр функционирует только внутри игры и не распространяется на Battle.net или другие проекты Blizzard.

Реакция игроков на нововведение неоднозначна. Одна часть считает, что подобной цензурой компания сможет запретить все слова, попадающие под понятие «оскорбление» у «современных игроков». А другая половина воверов радуется, что общение в чате станет спокойнее.

Вероятно, это только тест новой функции и вскоре список запрещённых слов расширится.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021