В World of Warcraft добавили фильтр чата, блокирующий расистские оскорбления

Пользователи портала Wowhead обнаружили в World of Warcraft: Shadowlands новый фильтр для чата, который пока что блокирует только одно расистское оскорбление. Какое именно слово попадает в бан, ещё неизвестно.
При попытке отправить сообщение с запрещённым выражением система оповещает пользователя о невозможности передать «отмеченное слово».Также известно, что фильтр функционирует только внутри игры и не распространяется на Battle.net или другие проекты Blizzard.
Реакция игроков на нововведение неоднозначна. Одна часть считает, что подобной цензурой компания сможет запретить все слова, попадающие под понятие «оскорбление» у «современных игроков». А другая половина воверов радуется, что общение в чате станет спокойнее.
Вероятно, это только тест новой функции и вскоре список запрещённых слов расширится.
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