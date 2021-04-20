В World of Warcraft добавили фильтр чата, блокирующий расистские оскорбления

Пользователи портала Wowhead обнаружили в World of Warcraft: Shadowlands новый фильтр для чата, который пока что блокирует только одно расистское оскорбление. Какое именно слово попадает в бан, ещё неизвестно.

При попытке отправить сообщение с запрещённым выражением система оповещает пользователя о невозможности передать «отмеченное слово».Также известно, что фильтр функционирует только внутри игры и не распространяется на Battle.net или другие проекты Blizzard.



Реакция игроков на нововведение неоднозначна. Одна часть считает, что подобной цензурой компания сможет запретить все слова, попадающие под понятие «оскорбление» у «современных игроков». А другая половина воверов радуется, что общение в чате станет спокойнее.



Вероятно, это только тест новой функции и вскоре список запрещённых слов расширится.