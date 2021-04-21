Фанат Valheim нашёл способ, как построить сооружения, парящие в воздухе

Поклонник Valheim поделился на форуме Reddit фотографией своих построек, левитирующих над землёй. Объекты представляют из себя спиральные ромбовидные капли, плавающие в воздухе.
Для создания подобного предмета игроку придётся найти месторождения меди. Потому как в этих местах действует баг, заставляющий объекты парить в воздухе. По словам геймера, он не использовал никаких модов или читов, а всего лишь обнаружил небольшую особенность в механике строительства на определённом ландшафте.
Фото: reddit
Смотрятся такие творения безумно красиво. Чуть позже строитель записал подробный гайд и запостил видео на YouTube. В ролике парень поэтапно показывает, что нужно сделать для создания подобной постройки.
Видео опубликовано на YouTube-канале Arch G.
Будут ли разработчики исправлять данную уязвимость в механике игры в будущем — неизвестно.
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