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Фанат Valheim нашёл способ, как построить сооружения, парящие в воздухе

Фанат Valheim нашёл способ, как построить сооружения, парящие в воздухе
Киберспорт / Другие игры 0
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Поклонник Valheim поделился на форуме Reddit фотографией своих построек, левитирующих над землёй. Объекты представляют из себя спиральные ромбовидные капли, плавающие в воздухе.

Для создания подобного предмета игроку придётся найти месторождения меди. Потому как в этих местах действует баг, заставляющий объекты парить в воздухе. По словам геймера, он не использовал никаких модов или читов, а всего лишь обнаружил небольшую особенность в механике строительства на определённом ландшафте.

Фото: reddit

Смотрятся такие творения безумно красиво. Чуть позже строитель записал подробный гайд и запостил видео на YouTube. В ролике парень поэтапно показывает, что нужно сделать для создания подобной постройки.

Видео опубликовано на YouTube-канале Arch G.

Будут ли разработчики исправлять данную уязвимость в механике игры в будущем — неизвестно.

Последний патч в Valheim исправил баг с мотыгой, и геймеры недовольны
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