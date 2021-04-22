Мобильная игра по вселенной The Witcher должна выйти летом 2021 года

Финансовый директор CD Projekt RED Пётр Нелюбович в отчёте о результатах работы компании за 2020 год напомнил игрокам о мобильной AR-игре по вселенной «Ведьмака». Проект под названием The Witcher: Monster Slayer разрабатывается студией Spokko, входящей в состав CD Projekt RED.
В игре используется технология дополненной реальности, а геймплей будет похож на Pokemon GO. С помощью камеры телефона пользователи должны искать в реальном мире чудовищ из «Ведьмака» и сокрушать монстров ради трофеев и наград.
Видео опубликовано на YouTube-канале GAMETIME.
По словам Нелюбовича, в нескольких странах тайтл уже «мягко» запустили:
«The Witcher: Monster Slayer анонсировали год назад. За это время Spokko успели провести тестовый релиз в ряде стран. Полноценный выход во всём мире должен состояться этим летом».
В игре присутствуют сюжетные квесты, связанные с лором игры. Также по заявлениям разработчиков на геймплей будут влиять текущее время суток и погодные условия.
- 22 апреля 2021
-
23:18
-
22:51
-
22:31
-
22:23
-
22:19
-
20:50
-
19:32
-
15:59
-
14:38
-
14:36
-
13:21
-
12:42
-
12:12
- 21 апреля 2021
-
23:50
-
23:45
-
22:36
-
22:31
-
20:23
-
19:21
-
18:14
-
18:08
-
16:10
-
14:45
-
14:03
-
13:18
-
11:45
- 20 апреля 2021
-
23:59
-
22:47
-
22:33
-
22:29
-
18:54
-
16:16
-
14:19
-
13:25
-
13:18