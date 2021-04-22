Мобильная игра по вселенной The Witcher должна выйти летом 2021 года

Финансовый директор CD Projekt RED Пётр Нелюбович в отчёте о результатах работы компании за 2020 год напомнил игрокам о мобильной AR-игре по вселенной «Ведьмака». Проект под названием The Witcher: Monster Slayer разрабатывается студией Spokko, входящей в состав CD Projekt RED.



В игре используется технология дополненной реальности, а геймплей будет похож на Pokemon GO. С помощью камеры телефона пользователи должны искать в реальном мире чудовищ из «Ведьмака» и сокрушать монстров ради трофеев и наград.

Видео опубликовано на YouTube-канале GAMETIME.

По словам Нелюбовича, в нескольких странах тайтл уже «мягко» запустили:



«The Witcher: Monster Slayer анонсировали год назад. За это время Spokko успели провести тестовый релиз в ряде стран. Полноценный выход во всём мире должен состояться этим летом».

В игре присутствуют сюжетные квесты, связанные с лором игры. Также по заявлениям разработчиков на геймплей будут влиять текущее время суток и погодные условия.