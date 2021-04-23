Аналитики подсчитали шансы игроков выиграть клатч в CS:GO

Аналитический сервис GG Predict подсчитал шансы игроков в CS:GO выиграть клатч в зависимости от карты и занимаемой стороны. «Клатч» – это ситуация, когда во время раунда один член команды остаётся против нескольких противников.



Согласно собранным данным от GG Predict, в процентном соотношении сторона террористов оказалась успешнее спецназовцев. На карте Mirage клатчи 1 в 2 выигрываются террами в 25% случаев, в то время как спецы побеждают лишь в 15%.

На Dust 2 ситуация повторяется. За сторону террористов клатчи 1 в 2 также успешно заканчивались в 25% случаев. А шанс выиграть столкновение 1 в 3 равняется 6.61%, что довольно много.



У спецназовцев на Dust 2 цифры намного скромнее. Оставшись 1 в 2, спецы побеждают лишь в 13% случаев, а победить 1 в 3 контрам удаётся лишь в 2.81% клатчей.

На остальных картах команда террористов тоже имеет весомое преимущество в процентном соотношении. Обычно их шансы на победу в тяжёлой игровой ситуации всегда больше 20% и лишь на Overpass вероятность падает до 19.97%.



У спецназа всё сложнее. Вероятность успешно завершить операцию у бойцов антитеррора составляет от 10% до 17%.