Аналитики подсчитали шансы игроков выиграть клатч в CS:GO

Аналитический сервис GG Predict подсчитал шансы игроков в CS:GO выиграть клатч в зависимости от карты и занимаемой стороны. «Клатч» – это ситуация, когда во время раунда один член команды остаётся против нескольких противников.
Согласно собранным данным от GG Predict, в процентном соотношении сторона террористов оказалась успешнее спецназовцев. На карте Mirage клатчи 1 в 2 выигрываются террами в 25% случаев, в то время как спецы побеждают лишь в 15%.
На Dust 2 ситуация повторяется. За сторону террористов клатчи 1 в 2 также успешно заканчивались в 25% случаев. А шанс выиграть столкновение 1 в 3 равняется 6.61%, что довольно много.
У спецназовцев на Dust 2 цифры намного скромнее. Оставшись 1 в 2, спецы побеждают лишь в 13% случаев, а победить 1 в 3 контрам удаётся лишь в 2.81% клатчей.
На остальных картах команда террористов тоже имеет весомое преимущество в процентном соотношении. Обычно их шансы на победу в тяжёлой игровой ситуации всегда больше 20% и лишь на Overpass вероятность падает до 19.97%.
У спецназа всё сложнее. Вероятность успешно завершить операцию у бойцов антитеррора составляет от 10% до 17%.
- 23 апреля 2021
-
13:19
-
12:31
-
12:22
- 22 апреля 2021
-
23:18
-
22:51
-
22:31
-
22:23
-
22:19
-
20:50
-
19:32
-
15:59
-
14:38
-
14:36
-
13:21
-
12:42
-
12:12
- 21 апреля 2021
-
23:50
-
23:45
-
22:36
-
22:31
-
20:23
-
19:21
-
18:14
-
18:08
-
16:10
-
14:45
-
14:03
-
13:18
-
11:45
- 20 апреля 2021
-
23:59
-
22:47
-
22:33
-
22:29
-
18:54
-
16:16