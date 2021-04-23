Бывший игрок Astralis по CS:GO dev1ce перешёл в NiP

Датский киберспортсмен Николай dev1ce Ридтц перешёл из команды Astralis в состав Ninjas in Pyjamas по CS:GO. Информация о трансфере появилась в твиттер-аккаунте шведской организации.
Игрок пришёл на замену Тиму nawwk Джонассону. Ридтц уже переехал в Швецию. Сейчас dev1ce нацелен выиграть мэйджор, который как раз должен пройти в родной стране NiP.
Киберспортсмен дал комментарий о смене команды:
«Если честно, мне было трудно уйти из Astralis. Парни из команды всегда будут для меня как семья, но ситуация с коронавирусом заставила меня задуматься о многих вещах, где я вижу себя и когда всё вернётся в обычное русло. Я живу в Швеции уже продолжительное время и говорю на местном языке. Рад стать частью молодого и интересного проекта Ninjas in Pyjamas. Присоединиться к одной из самых успешных организаций, где принимали участие столько легендарных игроков, вдохновляет меня. Просто посмотрите, чего достиг Леброн Джеймс с «Лос-Анджелес Лейкерс». Моя цель номер один — выиграть мэйджор в Стокгольме».
Первым турниром в составе NiP для dev1ce станет Flashpoint Season 3, который пройдёт с 10 по 30 мая в онлайне. Николай Ридтц выступал за Astralis c января 2016 года. В составе организации игрок стал четырёхкратным чемпионом мэйджора.
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