Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Бывший игрок Astralis по CS:GO dev1ce перешёл в NiP

Бывший игрок Astralis по CS:GO dev1ce перешёл в NiP
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
Аудио-версия:

Датский киберспортсмен Николай dev1ce Ридтц перешёл из команды Astralis в состав Ninjas in Pyjamas по CS:GO. Информация о трансфере появилась в твиттер-аккаунте шведской организации.

Игрок пришёл на замену Тиму nawwk Джонассону. Ридтц уже переехал в Швецию. Сейчас dev1ce нацелен выиграть мэйджор, который как раз должен пройти в родной стране NiP.

Киберспортсмен дал комментарий о смене команды:

«Если честно, мне было трудно уйти из Astralis. Парни из команды всегда будут для меня как семья, но ситуация с коронавирусом заставила меня задуматься о многих вещах, где я вижу себя и когда всё вернётся в обычное русло. Я живу в Швеции уже продолжительное время и говорю на местном языке. Рад стать частью молодого и интересного проекта Ninjas in Pyjamas. Присоединиться к одной из самых успешных организаций, где принимали участие столько легендарных игроков, вдохновляет меня. Просто посмотрите, чего достиг Леброн Джеймс с «Лос-Анджелес Лейкерс». Моя цель номер один — выиграть мэйджор в Стокгольме».

Первым турниром в составе NiP для dev1ce станет Flashpoint Season 3, который пройдёт с 10 по 30 мая в онлайне. Николай Ридтц выступал за Astralis c января 2016 года. В составе организации игрок стал четырёхкратным чемпионом мэйджора.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021