До 3 мая в GOG можно забрать серию S.T.A.L.K.E.R. с 70-процентной скидкой
В магазине GOG началась распродажа игр в открытом мире, которая завершится 3 мая в 16:00 мск.
Самые интересные предложения:
- Ведьмак 3: Дикая Охота — Издание Игра Года — 309 рублей (вместо 1499)
- Cyberpunk 2077 — 1599 рублей (вместо 1999)
- S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — 269 рублей (вместо 899)
- S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо — 159 рублей (вместо 499)
- S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля — 180 рублей (вместо 599)
- The Outer Worlds — 999 рублей (вместо 1999)
- Fallout 3: Game of the Year Edition — 259 рублей (вместо 499)
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition — 259 рублей (вместо 499)
- Mafia III Deluxe Edition — 508 рублей (вместо 1999)
- Saints Row IV: Game of the Century Edition — 109 рублей (вместо 419)
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 289 рублей (вместо 699)
- Mount & Blade II: Bannerlord — 1529 рублей (вместо 1699)
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