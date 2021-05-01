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В GOG началась распродажа игр в открытом мире со скидками до 85%

До 3 мая в GOG можно забрать серию S.T.A.L.K.E.R. с 70-процентной скидкой
Киберспорт / Другие игры 0
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В магазине GOG началась распродажа игр в открытом мире, которая завершится 3 мая в 16:00 мск.

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