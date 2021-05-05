Российские косплееры показали книжные образы Геральта, Йеннифэр и Лютика из The Witcher

Команда косплееров – Катерина Городецкая, Александр Александров и Антон Городецкий – предстали в образе книжных героев саги о «Ведьмаке».
Катерина Городецкая перевоплотилась в чародейку Йеннифэр из Венгерберга. Девушка подготовила красивое чёрное платье с белым подолом, а фотограф добавил на снимок немного визуальных эффектов, чтобы показать магические способности волшебницы.
Фото: vk.com/elena_vesania
Александр Александров примерил костюм Геральта из Ривии. В книгах ведьмак описывался как худой седоволосый мужчина с глазами словно у кошки. Причём в оригинальных произведениях Геральт был без бороды, всегда стараясь бриться. И у косплеера получилось соблюсти образ, созданный писателем Анджеем Сапковским.
Фото: vk.com/elena_vesania
Антон Городецкий сделал косплей на барда Лютика из книжной серии. Персонаж в книгах выглядел совершенно иначе, чем в играх. Косплеер примерил большой берет, парик блондина и красно-синюю рубаху. И, конечно же, трубадур не может обойтись без верной лютни.
Фото: vk.com/elena_vesania
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