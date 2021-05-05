Российский про-игрок в CS:GO выбил скины из нового кейса на сумму в 116 тыс. рублей

Игрок команды K23 по CS:GO Давид n0rb3r7 Даниелян открыл пару новых кейсов Snakebite и получил два скина на сумму 116 тыс. рублей. Из первого ящика парню выпала раскраска на M4A4 под названием In Living Color с модификатором StatTrack и качеством «немного поношенное». Во втором кейсе лежали перчатки «Удар Тигра» поношенного качества.

Snakebite появился в игре 4 мая вместе с обновлением. В ящик вошли 17 скинов, созданных сообществом, и немного старых косметических предметов. StatTrack M4A4 In Living Color продают на торговой площадке от 66 тыс. рублей. Перчатки «Удар Тигра» добавили в CS:GO уже давно, но их стоимость до сих пор держится в районе 50 тыс. рублей.

Вместе с последним патчем Valve убрала карту Train из турнирного маппула, заменив её на Ancient. Новый список вступит в силу после ближайших RMR-чемпионатов.