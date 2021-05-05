Обтягивающий костюм и киберпанк. Россиянка показала несколько разных образов Лары Крофт

Российская косплеерша Алёна Март предстала в трёх разных образах Лары Крофт из серии игр Tomb Raider. В её работах нашлось место как классическому костюму расхитительницы гробниц из Tomb Raider: The Last Revelation, так и обтягивающему комбинезону из Tomb Raider: Chronicles.
Фото: vk.com/elenmart
Фото: vk.com/elenmart
Косплееры очень любят наряд Лары из первых частей серии. Видимо, многие помнят знаменитую искательницу приключений по старым играм.
Фото: vk.com/elenmart
Хотя не все части Лары Крофт в то время были успешными. Tomb Raider: Chronicles понравилась только самым преданным фанатам и плохо продалась. Зато игра подарила поклонникам Лару Крофт в «кошачьем костюме».
Фото: vk.com/elenmart
Фото: vk.com/elenmart
В облегающем кожаном камуфляже игрокам предстояло пройти последнюю треть игры. Косплеерша воплотила образ в стиле шпионских боевиков. Наверное, так Лара Крофт смотрелась, будь она героиней Splinter Cell.
Фото: vk.com/elenmart
Алёна не только повторила уже существующие костюмы Лары, но и придумала героине свой облик. Девушка представила, как расхитительница гробниц выглядела бы в мире киберпанка.
Фото: vk.com/elenmart
Город будущего, утопающий в неоновых огнях и полный опасностей, вероятно, стал бы непростым испытанием для Лары. Вместо вскрытия древних храмов в киберпанке придётся взламывать компьютеры, а одна из главных ловушек для любого искателя приключений — это не шипы, встроенные в пол, а кредиты от корпораций на новый протез.
Фото: vk.com/elenmart
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