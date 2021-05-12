5 самых быстрых мускул-каров в ГТА Онлайн

В GTA 5 можно почувствовать себя не только неуловимым грабителем банков, но и лихим водителем. Игрокам доступны десятки машин и полная свобода для разъездов по местности.
Сидя за рулём, виртуальные водители способны устраивать настоящий хаос, а в сетевом режиме приходится соперничать с другими игроками. Мы собрали небольшую подборку самых быстрых мускул-каров в игре, которые помогут стать настоящим королём дорог.
Sabre Turbo Custom
Максимальная скорость – 195 км/ч. Sabre Turbo Custom – одна из любимых машин фанатов GTA, она быстро разгоняется и её трудно догнать. Недостаток тачки в том, что на высокой скорости ей очень тяжело управлять и входить в повороты, но на прямых отрезках дороги она очень хороша.
Видео опубликовано на YouTube-канале LM670-4.
Hustler
Максимальная скорость – 195 км/ч. Hustler – настоящий «хот род», на которых гоняли бриолинщики (банда «Короли», подражающая Элвису Пресли) в 40-50-х годах. Тачка выделяется не только мощным мотором, но и агрессивным дизайном с языками пламени на корпусе.
Видео опубликовано на YouTube-канале LM670-4.
Gauntlet Hellfire
Максималка – 201 км/ч. Gauntlet Hellfire – стильная машина, сочетающая в себе высокую скорость и хорошую управляемость. На ней можно разорвать шоссе за считанные секунды.
Видео опубликовано на YouTube-канале LM670-4.
Gauntlet Classic Custom
Максимальная скорость – 201 км/ч. Улучшенный вариант Hellfire с повышенной мощностью и производительностью. Игроки сами могут выбрать варианты тюнинга в местных мастерских.
Видео опубликовано на YouTube-канале LM670-4.
Pisswasser Dominator
Максимальная скорость – 203 км/ч. Машина покрашена в цвета гоночного болида, что по какой-то причине даёт ей улучшенные характеристики. Автомобиль невероятно быстрый, но весь свой потенциал тачка может раскрыть только на асфальте. Разгон по прямой у неё шикарный.
Видео опубликовано на YouTube-канале LM670-4.
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