Virtus.pro практически гарантировала себе участие на The International 10 по Dota 2

Состав Virtus.pro по Dota 2 обыграл Team Spirit со счётом 2:1 в рамках первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 2 и практически обеспечил себе участие на The International 10.



Российский коллектив набрал 1000 очков. Столько же очков набрали китайцы из iG. Ранее прямое приглашение на турнир получили игроки Evil Geniuses. Они набрали в сумме уже 1150 очков. Ознакомиться с расположением клубов в рейтинге можно по этой ссылке.

Virtus.pro находится на первом месте в первом СНГ-дивизионе Dota Pro Circuit 2021: Season 2. В активе «медведей» шесть матчей и 18 очков. Следом за ними идут Team Spirit — шесть матчей и 15 очков, а на третьем месте находится Natus Vincere — пять матчей и девять очков.

The International 10 по Dota 2 пройдёт с 5 по 15 августа в столице Швеции городе Стокгольме. С 5 по 8 августа должны состояться матчи группового этапа, а с 10 числа начнётся стадия плей-офф.



Valve пока что не рассказала, смогут ли зрители присутствовать на трибунах. Компания планирует обеспечить поклонникам Dota 2 и игрокам мероприятие высокого качества, организовав чемпионат наиболее безопасным способом. Подробности о возможности посетить The International Valve расскажет в июне. Напомним, призовой фонд турнира составит $ 40 млн.