Стримерша на Twitch набрала за ночь более 1,7 млн подписчиков

Twitch-cтримерша с ником Micaylee внезапно возглавила топ пользователей по приросту подписчиков за май 2021 года. На канал девушки всего за ночь подписалось более 1,5 млн человек, но контент ведущей трансляции здесь ни при чём. Профиль Micaylee подвергся атаке ботов.



Стримерша уже написала об этом у себя на Twitch-канале:

«Какой-то чудак накрутил мне 1,7 млн подписчиков».



Подобный случай далеко не первый. В ноябре 2020 года стример NeonSniperPanda набрал за ночь 3,3 млн подписчиков. Представители Twitch заявили, что собираются бороться с накруткой.



«Мы отслеживаем рост фейковых аккаунтов на Twitch и в данный момент нашли уже больше 7,5 млн подобных учётных записей. Мы принимаем активные меры по их удалению и ценим все сообщения от пользователей, которые сообщают нам о фейках».



В апреле 2021 года стример xQc после чисток от ложных аккаунтов потерял больше 2 млн человек.