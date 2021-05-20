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После падения криптовалют в российских магазинах вновь повысились цены на видеокарты

После падения криптовалют в российских магазинах вновь повысились цены на видеокарты
Георгий Габриадзе
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Один из пользователей сайта DTF обратил внимание, что в торговой сети DNS резко выросли цены на видеокарты. Графический ускоритель GeForce GTX 1660 Super Gaming от компании MSI теперь стоит больше 80 тыс. рублей, GeForce RTX 3060 от MSI сейчас обойдётся покупателю как минимум в 120 тыс. рублей, а GeForce RTX 3070 от ASUS взлетела аж до 190 тыс. рублей.

Но эти цены — не предел. Модель MSI GeForce RTX 3080 обойдётся покупателю в 300 тыс. рублей. Больше всего просят за MSI GeForce RTX 3090, ценник на которую поднялся до 362 тыс. рублей.

Стоимость видеокарт повысилась не только в DNS, но и в других магазинах вроде OZON, «Регард» и «Ситилинк». В сравнении с январём 2021 года цены на графические ускорители возросли в 2-2,5 раза и продолжают повышаться.

После падения криптовалют в российских магазинах снова повысились цены на видеокарты

После падения криптовалют в российских магазинах снова повысились цены на видеокарты

Фото: https://dtf.ru/flood/737809

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