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Блогер создаёт скульптуры героев Dota 2 с потрясающей детализацией

Блогер создаёт скульптуры героев Dota 2 с потрясающей детализацией
Георгий Габриадзе
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Ютубер с ником ThePaindog создаёт скульптуры героев из Dota 2. На данный момент мужчина завершил работу над восемью персонажами и планирует сделать фигуры всех 120 бойцов «Доты».

Последним героем у блогера был Axe. ThePaindog качественно высек не только мелкие детали одежды, но даже вены на мускулах орка. Дополнил образ силача ютубер Blink Dagger'ом.

Самым первым, кого блогер воплотил в виде статуи, оказался Faceless Void. Автор кропотливо воспроизвёл текстуру кожи героя и вручил ему в руку тематическое оружие.

Для Windranger мужчина постарался добавить не только красивый костюм из Аркан-сета, но и визуальные эффекты скиллов.

Остальные работы блогера можно посмотреть на его Youtube-канале.

Видео загружено на канал ThePaindog.

Видео загружено на канал ThePaindog.

Видео загружено на канал ThePaindog.

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