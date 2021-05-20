Блогер создаёт скульптуры героев Dota 2 с потрясающей детализацией

Ютубер с ником ThePaindog создаёт скульптуры героев из Dota 2. На данный момент мужчина завершил работу над восемью персонажами и планирует сделать фигуры всех 120 бойцов «Доты».



Последним героем у блогера был Axe. ThePaindog качественно высек не только мелкие детали одежды, но даже вены на мускулах орка. Дополнил образ силача ютубер Blink Dagger'ом.



Самым первым, кого блогер воплотил в виде статуи, оказался Faceless Void. Автор кропотливо воспроизвёл текстуру кожи героя и вручил ему в руку тематическое оружие.



Для Windranger мужчина постарался добавить не только красивый костюм из Аркан-сета, но и визуальные эффекты скиллов.



Остальные работы блогера можно посмотреть на его Youtube-канале.

Видео загружено на канал ThePaindog.

Видео загружено на канал ThePaindog.

Видео загружено на канал ThePaindog.