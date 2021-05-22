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Сборная России по PES успешно отобралась на Чемпионат Европы

Сборная России по PES успешно отобралась на Чемпионат Европы
Артём Ращупкин
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Сборная России по PES вышла в основную стадию Чемпионата Европы, финишировав на третьем месте в плей-офф квалификационного этапа.

Сборную представляли четыре киберспортсмена — Сергей komario14 Ванюшин, Иван Vaipik Середенко, Олег pikiNNeSS Поляков и Роман Roma2rio Шимаев.

Результаты Сборной России в плей-офф квалификации:

  • Россия — Албания 2:2 / 6:3
  • Россия — Германия 3:2 / 4:5
  • Россия — Люксембург 4:1 / 3:1
  • Россия — Нидерланды 1:5 / 4:7

Основная стадия Чемпионата Европы пройдёт в онлайн-формате с 9 по 10 июля. 16 стран будут посеяны по 4 группам по 4 команды в каждой. В четвертьфинал пробьются по 2 лучшие команды из каждой группы.

Сборная России по PES

Сборная России по PES

Фото: instagram.com/teamrussia_efootball

«Чемпионат Европы по PES проводится во второй раз в истории игры. И со второй попытки мы туда пробились. Мы специально отбирали игроков в сборную. Было два этапа отбора. С каждого отбора проходило по четыре человека. На один отбор регистрировалось в среднем по 300-400 человек. Из первого отбора прошло четыре и из второго столько же. Потом из топ-8 мы определили топ-4. Они и получили право сыграть за сборную», — говорит тренер Сборной России по PES Александр Королёв.

Также тренер Сборной России рассказал, как российская команда готовилась к выступлению в квалификации:

«Прошлогодние сборы мы проводили в Новогорске. Компьютерного зала там не было, но условия были шикарные. Мы играли в бильярдной. Был и тренажёрный зал, и бассейн, и сауна. Мы играли и кайфовали. Но Интернет там был слабенький. Всё-таки не для этого предназначено данное место. В этот раз мы опять съездили в Новогорск, а уже потом заехали в Yota Arena. Там хороший Интернет, а это важнее, чем качество какого-то интерактива и питания».

В конце мы спросили, что нужно знать и уметь, чтобы побеждать в этой игре:

«В PES очень важны тайминги. Нужно уметь анализировать. В FIFA важны финты. А PES я бы сравнил с шахматами. Фигура сдвинулась, другая фигура встала. Нужно быстро среагировать на свободные зоны и подловить соперника. Эти свободные зоны важно не пропустить», — добавил тренер.

Если Сборная России по PES смогла отобраться на Чемпионат Европы, то Сборная России по FIFA остановилась в шаге от выхода в основную стадию.

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