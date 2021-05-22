Сборная России по FIFA остановилась в шаге от выхода в основную стадию Кубка Наций

Сборная России по FIFA 21 остановилась в шаге от попадания на Кубок Наций. Российская команда заняла в отборочной группе пятое место, а в основную стадию чемпионата попадают сборные, занявшие места с первого по четвёртое.
Сборную России представляли киберфутболисты футбольного клуба «Локомотив» — Роберт Ufenok Фахретдинов и Андрей Timon Гурьев. Они стали победителями Чемпионата России, который проходил в середине апреля.
Результаты сборной: 14 матчей, 6 побед при 6 поражениях и 2 ничейных результатах. Наши ребята набрали 20 очков — столько же, сколько и сборная Италии. Однако по дополнительным показателям дальше прошли итальянцы.
Основная стадия Кубка Наций пройдёт в столице Дании, Копенгагене. Действующим чемпионом этого турнира является сборная Франции.
Итоговое положение
Фото: vk.com/lokoesports
Результаты матчей:
Фото: vk.com/lokoesports
Фото: vk.com/lokoesports
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