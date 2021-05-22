Сборная России по FIFA остановилась в шаге от выхода в основную стадию Кубка Наций

Сборная России по FIFA 21 остановилась в шаге от попадания на Кубок Наций. Российская команда заняла в отборочной группе пятое место, а в основную стадию чемпионата попадают сборные, занявшие места с первого по четвёртое.

Сборную России представляли киберфутболисты футбольного клуба «Локомотив» — Роберт Ufenok Фахретдинов и Андрей Timon Гурьев. Они стали победителями Чемпионата России, который проходил в середине апреля.

Результаты сборной: 14 матчей, 6 побед при 6 поражениях и 2 ничейных результатах. Наши ребята набрали 20 очков — столько же, сколько и сборная Италии. Однако по дополнительным показателям дальше прошли итальянцы.

Основная стадия Кубка Наций пройдёт в столице Дании, Копенгагене. Действующим чемпионом этого турнира является сборная Франции.

Итоговое положение Фото: vk.com/lokoesports

Результаты матчей:

Фото: vk.com/lokoesports