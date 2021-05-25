S.T.A.L.K.E.R. отдают с большими скидками. В GOG началась распродажа игр об апокалипсисе

В магазине GOG стартовала распродажа игр, посвящённых последствиям апокалипсиса со скидками до 90%. В рамках акции можно приобрести все части S.T.A.L.K.E.R. с 70-процентной скидкой.
- S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — 269 рублей (вместо 899)
- S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо — 159 рублей (вместо 499)
- S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля — 180 рублей (вместо 599)
Видео загружено на канал PaulStranger.
Также на распродаже скидку получила стратегия Frostpunk. Симулятор градоначальника, где игроку нужно отстроить один из последних оплотов человечества посреди нового ледникового периода, отдают за 209 рублей.
Видео загружено на канал 11 bit Studios.
Полное издание This War of Mine про людей, пытающихся выжить в осаждённом войной городе, продаётся за 189 рублей.
Видео загружено на канал GameSpot.
А фантастический шутер Singularity об альтернативной истории СССР обойдётся покупателю в 179 рублей.
Видео загружено на канал GameRequirements.
Остальные предложения можно посмотреть по ссылке.
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