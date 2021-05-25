S.T.A.L.K.E.R. отдают с большими скидками. В GOG началась распродажа игр об апокалипсисе

В магазине GOG стартовала распродажа игр, посвящённых последствиям апокалипсиса со скидками до 90%. В рамках акции можно приобрести все части S.T.A.L.K.E.R. с 70-процентной скидкой.

Видео загружено на канал PaulStranger.

Также на распродаже скидку получила стратегия Frostpunk. Симулятор градоначальника, где игроку нужно отстроить один из последних оплотов человечества посреди нового ледникового периода, отдают за 209 рублей.

Видео загружено на канал 11 bit Studios.

Полное издание This War of Mine про людей, пытающихся выжить в осаждённом войной городе, продаётся за 189 рублей.

Видео загружено на канал GameSpot.

А фантастический шутер Singularity об альтернативной истории СССР обойдётся покупателю в 179 рублей.

Видео загружено на канал GameRequirements.

Остальные предложения можно посмотреть по ссылке.