Американец получил 10 лет тюрьмы, пообещав киберспортивному клубу $ 43 млн

Американского подростка Джошуа Маллинса приговорили к 10 годам лишения свободы с возможностью досрочного освобождения через пять лет. По данным сайта Dot Esports, парень совершил 35 мошеннических схем, среди которых есть и попытка получить от киберспортивных клубов больше $ 40 млн.



В 2016-2017 годах Маллинс вместе с двумя сообщниками пытался втереться в доверие к киберспортивным клубам. Парень представлялся богатым инвестором и предлагал организациям финансовую помощь в обмен на небольшой депозит. На тот момент подростку было всего 17 лет, но он уже умел подделывать банковские чеки с невероятной точностью. Среди пострадавших от действий мошенника числятся команды Rogue и Team Dragon Knights.

Американец получил 10 лет тюрьмы за мошенничество, пообещав киберспортивному клубу $43 млн Фото: https://dotesports.com/news/joshua-mullins-teenager-42-million-ruse

Злоумышленник однажды выписал чек на $ 100 тыс. для Team Liquid по League of Legends на покупку их слота в Challenger Series. Но во время переговоров посредник понял, что тут что-то нечисто, и предупредил менеджеров клуба.



А главе любительской организации EMP Леви Коллинсу из-за действий мошенника пришлось покинуть индустрию. Парень пообещал Коллинсу место руководителя новой команды Draco eSports и зарплату в $ 250 тыс. Маллинс выдумал не только клуб, но и создал фейковые спонсорские контракты с такими компаниями, как Nike, DXRacer и другими брендами. Вместе с Коллинсом он обсуждал гигантскую сумму в $ 43 млн.

Американец получил 10 лет тюрьмы за мошенничество, пообещав киберспортивному клубу $43 млн Фото: https://dotesports.com/news/joshua-mullins-teenager-42-million-ruse

Когда афера раскрылась, Коллинсу пришлось публично признать, что его обманули. Бывший руководитель EMP расплакался прямо на стриме. Восстановить репутацию ему так и не удалось.



Следствие выяснило, что Джошуа Маллинс способен подделать практически всё, что угодно. Парень сделал себе фейковый диплом об образовании в Оксфорде, а также создал поддельные юридические документы. Он также притворялся адвокатом и пытался купить Audi A5 по фейковому чеку.