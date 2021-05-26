Белорусская косплеерша предстала в классическом костюме Цири из The Witcher 3

Белорусская косплеерша Карина Марьевская предстала в образе одного из центральных персонажей The Witcher 3 — Цири. Для своей работы девушка выбрала классический костюм ведьмачки из третьей части игры.

Фото: instagram.com/keri_millk

В книгах вокруг приёмной дочери Геральта и крутится весь основной сюжет, но в игровой адаптации Цири появилась лишь в триквеле. Согласно игровой истории, настоящий отец Цири — император Нильфгаарда Эмгыр вар Эмрейс.

Фото: instagram.com/keri_millk

Но так сложилось, что девочку воспитывали ведьмаки и больше всего о ней заботился Геральт. Цири с малых лет тренировалась обращаться с мечом и убивать монстров, но не проходила испытания травами.

Фото: instagram.com/keri_millk

Ведьмачка — Дитя Старшей Крови. В третьей части за ней охотится Дикая охота, так как Цири обладает невероятной силой, манящей всех, кто мечтает о власти.

Фото: instagram.com/keri_millk

Ведьмачке часто приходилось выживать в лесах, и косплеерша как раз выбрала для фотосессии местность, полную зелени. Природные пейзажи сильно добавляют образу атмосферы.

Фото: instagram.com/keri_millk

Ранее Карина Марьевская преображалась и в других персонажей «Ведьмака». Девушка примеряла облики чародеек Трисс Меригольд и Йеннифэр.