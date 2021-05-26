Белорусская косплеерша предстала в классическом костюме Цири из The Witcher 3

Белорусская косплеерша Карина Марьевская предстала в образе одного из центральных персонажей The Witcher 3 — Цири. Для своей работы девушка выбрала классический костюм ведьмачки из третьей части игры.
Фото: instagram.com/keri_millk
В книгах вокруг приёмной дочери Геральта и крутится весь основной сюжет, но в игровой адаптации Цири появилась лишь в триквеле. Согласно игровой истории, настоящий отец Цири — император Нильфгаарда Эмгыр вар Эмрейс.
Фото: instagram.com/keri_millk
Но так сложилось, что девочку воспитывали ведьмаки и больше всего о ней заботился Геральт. Цири с малых лет тренировалась обращаться с мечом и убивать монстров, но не проходила испытания травами.
Фото: instagram.com/keri_millk
Ведьмачка — Дитя Старшей Крови. В третьей части за ней охотится Дикая охота, так как Цири обладает невероятной силой, манящей всех, кто мечтает о власти.
Фото: instagram.com/keri_millk
Ведьмачке часто приходилось выживать в лесах, и косплеерша как раз выбрала для фотосессии местность, полную зелени. Природные пейзажи сильно добавляют образу атмосферы.
Фото: instagram.com/keri_millk
Ранее Карина Марьевская преображалась и в других персонажей «Ведьмака». Девушка примеряла облики чародеек Трисс Меригольд и Йеннифэр.
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