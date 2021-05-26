Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

NAVI совместно с известным брендом кресел выпустит новое игровое премиальное кресло

NAVI совместно с известным брендом кресел выпустит новое игровое премиальное кресло
Артём Ращупкин
Комментарии

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere совместно с известным брендом киберспортивных кресел AndaSeat объявила о создании премиального игрового кресла. Его релиз запланирован на 21 июля.

Вкратце о новом девайсе:

  • Кресло будет выполнено в традиционных чёрно-жёлтых тонах клуба.
  • У него будет прочный стальной каркас с порошковым покрытием.
  • В кресло встроены две подушки – поясничная и подушка для головы.
  • Спинка будет откидываться на 90 и 160 градусов.
  • Регулировка подлокотников происходит в четырёх стандартных положениях – вверх, вниз, вперёд и назад.
  • Ролики сделаны из полиуретанового покрытия – никакого писка, скрипа или другого шума игрок слышать не будет.

«Кресла AndaSeat NAVI edition будут выпускаться на базе модели Dark Demon. Эта серия создана из материалов, используемых в гоночных креслах. Две подушки — для головы и поясницы — помогают сконцентрироваться на любой задаче и заботятся о здоровье. Бесшовная двухслойная эргопена выдерживает 100 000 циклов использований, запоминает и принимает анатомию тела без потери формы. А спинка принимает любое необходимое вам положение под углом от 90 до 160 градусов», — говорится на сайте украинского клуба.

О цене новинки не сообщается. Но подобное кресло под брендом киберспортивной организации Fnatic продаётся за $ 529, или 39 000 рублей.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021