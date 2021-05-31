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Назван самый дорогой профиль в Steam. Его примерная стоимость составляет $ 279 тыс.

Назван самый дорогой профиль в Steam. Его примерная стоимость составляет $ 279 тыс.
Артём Ращупкин
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Если зайти на сайт steamladder.com, то можно узнать, что самый дорогой профиль в Steam стоит $ 279 тыс. Этим профилем обладает игрок с ником St4ck.

Причём стоимость профиля складывается не только из игр, но и значков. Если посмотреть на акк этого игрока, то значков в нём больше, чем самих игр. Значки оцениваются в $ 243 тыс., а игры (их в профиле 4 376) — в $ 36 тыс.

Значки выдаются игрокам за игровые достижения и прочую активность в Steam. Игровые значки заработать проще всего. Нужно собрать пять карточек из игры, чтобы получить значок. Но из одной игры может выпасть максимум три карты, остальные придётся докупать за деньги или производить обмен с другими игроками. Собрав полный комплект из пяти карт, вы получаете один значок.

Существуют ещё эксклюзивные значки. Некоторые из них получить невозможно, если вы, конечно, не разработчик или тестер платформы. Ещё значки можно получить за выполнение особых задач сообщества.

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