Два разработчика The Witcher 3 оставили в игре пасхалки в виде своих могил

Разработчики The Witcher 3 Лукаш Бабел и Филипп Вебер отметили пятилетие дополнения Blood and Wine, рассказав о пасхалках на самих себя. Оказывается, в DLC «Кровь и вино» можно найти могилы Бабела и Вебера.



На могильной плите некого Лукаса Бабб’Ела написано, что при жизни он был почётным донором, жертвуя свою кровь вампирам. В реальной жизни разработчик Лукаш Бабел тоже носит титул почётного донора и на текущий момент он сдал уже 17 литров крови.

На другом памятнике высечено имя Филиппа Тиссерана с надписью «Коллекционер ведьмачьих мечей (у него был только один, но он очень старался)». У настоящего Филиппа действительно есть меч. Дизайнеру квестов подарили копию Арондита – одного из лучших клинков в игре.