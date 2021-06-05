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Кавер на трек «Каэр Морхен» The Witcher 3 взорвал интернет

Кавер на трек «Каэр Морхен» The Witcher 3 взорвал интернет
Анастасия Климова
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Польский музыкант и автор YouTube-канала Guitars & Dragons Лукаш Капусински (Łukasz Kapuściński) выложил видео с кавером на известный саундтрек «Каэр Морхен» из The Witcher 3. Видео быстро набрало просмотры и получило восторженные отзывы от фанатов серии на YouTube.

Авторы игры также не остались в стороне. Они поделились ссылкой на ролик в официальном Твиттер-аккаунте серии The Witcher, подписав «Начните выходные с расслабляющего кавера на классической гитаре от Guitars & Dragons!»

Канал Guitars & Dragons известен своими каверами на саундтреки из видеоигр и фильмов. Там можно найти каверы на треки из The Witcher 3, The Last of Us, Skyrim, Heroes of Might and Magic III и других популярных видеоигр.

Видео опубликовано на YouTube-канале Guitars & Dragons.

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