Кавер на трек «Каэр Морхен» The Witcher 3 взорвал интернет

Польский музыкант и автор YouTube-канала Guitars & Dragons Лукаш Капусински (Łukasz Kapuściński) выложил видео с кавером на известный саундтрек «Каэр Морхен» из The Witcher 3. Видео быстро набрало просмотры и получило восторженные отзывы от фанатов серии на YouTube.
Авторы игры также не остались в стороне. Они поделились ссылкой на ролик в официальном Твиттер-аккаунте серии The Witcher, подписав «Начните выходные с расслабляющего кавера на классической гитаре от Guitars & Dragons!»
Канал Guitars & Dragons известен своими каверами на саундтреки из видеоигр и фильмов. Там можно найти каверы на треки из The Witcher 3, The Last of Us, Skyrim, Heroes of Might and Magic III и других популярных видеоигр.
Видео опубликовано на YouTube-канале Guitars & Dragons.
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