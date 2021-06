Кавер на трек «Каэр Морхен» The Witcher 3 взорвал интернет

Польский музыкант и автор YouTube-канала Guitars & Dragons Лукаш Капусински (Łukasz Kapuściński) выложил видео с кавером на известный саундтрек «Каэр Морхен» из The Witcher 3. Видео быстро набрало просмотры и получило восторженные отзывы от фанатов серии на YouTube.



Авторы игры также не остались в стороне. Они поделились ссылкой на ролик в официальном Твиттер-аккаунте серии The Witcher, подписав «Начните выходные с расслабляющего кавера на классической гитаре от Guitars & Dragons!»

Канал Guitars & Dragons известен своими каверами на саундтреки из видеоигр и фильмов. Там можно найти каверы на треки из The Witcher 3, The Last of Us, Skyrim, Heroes of Might and Magic III и других популярных видеоигр.

Видео опубликовано на YouTube-канале Guitars & Dragons.