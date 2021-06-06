Известная тиктокерша может оказаться на обложке GTA 6

В социальных сетях активно ходят слухи, что известная американская танцовщица из Tik-Tok Эддисон Рэй появится на обложке шестой части GTA.



Аккаунт девушки — один из самых популярных в Тик-Ток. Она начала вести его в 2019 году и за это время обрела целую армию поклонников — на её аккаунт подписано 80,9 млн человек. Эддисон профессионально танцует и виртуозно использует элементы дансхолла и тверка. Также она собирается попробовать себя как актриса в своём новом фильме He’s All That и выпустила сингл Obsessed. Возможно, к этому списку добавится и работа с Rockstar Games?

Пока что к большому разочарованию поклонников официального подтверждения того, что Эддисон Рэй появится на новом экране загрузки Grand Theft Auto — нет. Rockstar Games, как и сама Эддисон, пока не дают комментариев относительно слухов — это и неудивительно, ведь авторы серии продолжают хранить молчание относительно каких-либо новостей про долгожданную GTA 6, несмотря на настойчивые вопросы геймеров.