На E3 2021 запретят слова «Канада» и «канадец» — их используют для унижения темнокожих

Организаторы игровой выставки E3 составляют список запрещённых слов, которые будут недоступны на портале и в приложении мероприятия.



«Основная цель составления этого списка — обеспечить корректную работу модерации для создания безопасной среды», — подчеркнули они.



Поэтому в список вошли слова, которые связаны с религией и политикой, а также те, что считаются непристойными, оскорбительными и расистскими. Но некоторые слова в списке вызвали недоумение — например, организаторы игровой выставки запретили использование слов «Канада», «канадец» и «женщины, читающие рэп». Было совершенно неясно, почему эти слова попали в бан-лист, а там где есть загадка — люди всегда хотят найти разгадки.

Оказывается, в последнее время слова «Канада» и «канадец» стали активно использовать для унижения темнокожих людей, как замену расистских терминов. Это стало настолько популярным, что слова внесли в онлайн-базу данных о расовых оскорблениях.



Цифровая выставка E3 2021 пройдёт с 12 по 15 июня. Принять участие можно будет через онлайн-портал с виртуальными киосками, презентациями издателей, прямыми трансляциями и социальными элементами. Прямая трансляция также будет доступна для просмотра через Twitch, YouTube, Twitter и Facebook.