Игрок в Apex Legends случайно написал «gays» вместо «guys» и получил бан

Пользователь под ником Sumolizer поделился на Reddit, что его учётная запись EA была забанена на неделю из-за опечатки. Игрок случайно вместо слова «guys» [ребята] написал «gays» [геи]. По его словам, он сразу же исправил слово, но, тем не менее, по итогу аккаунт был временно забанен на 7 дней.

«Меня забанили из-за опечатки. Я хотел написать «ребята». Я сразу же поправил слово, но теперь меня заблокировали на неделю из-за глупой ошибки. Я никогда не хотел обидеть кого-то или разжигать ненависть, для меня это худшая из вещей, которую вы можете когда-либо сделать. Уверяю вас — это была опечатка», — обратился он к пользователям форума.

В комментариях большинство удивило, что разработчики посчитали слово «gay» оскорбительным. Геймеры, включая представителей ЛГБТ, отметили, что не видят ничего обидного в наименовании сексуальной ориентации.