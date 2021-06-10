Ближайшие изменения в Among Us: лобби на 15 игроков, пятая карта, новые роли и режим

Если вы ругали разработчиков Among Us за отсутствие нового контента, то отставить панические настроения! Разработчики этой некогда очень популярной многопользовательской игры рассказали, что в игре скоро появятся лобби на 15 игроков, пятая карта, новые цвета персонажей и роли, достижения, режим «Прятки» (как следует из названия режима, вместо поиска предателей игроки будут прятаться друг от друга) и новые косметические предметы. Конкретной даты выхода всего этого добра авторы, конечно же, не представили.
Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth. Выпущена 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды — члены экипажа и предатели.
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