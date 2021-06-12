Девушка притворялась сотрудницей Riot Games — обман обнаружил стример

Девушка с ником Riot Lillith представлялась сотрудницей Riot Games. У неё был официальный аккаунт в «Твиттере», а недавно она почувствовала себя настолько уверенно, что даже дала интервью стримеру HypoTube.
Насмешка судьбы была в том, что у этого стримера была реальная знакомая из компании, которая сообщила, что такие люди в компании не работают и не работали. Это же было подтверждено сотрудницей через письмо с официальной почты. После того, как ролик был показан Riot Lillith, состоялся диалог:
— Как долго вы выдаёте себя за сотрудника Riot?
— Что ты имеешь в виду?
— Я только что показал видео, где сотрудник компании подтверждает, что вы никогда не работали, не работаете сейчас и не имеете ничего общего с компанией Riot.
— Интересно… Я работаю.
Также во время стрима HypoTube произвёл поиск по картинке и нашёл «твиттер» девушки, которая никак не связана с этой историей.
Ситуация странная в первую очередь тем, что неясно, зачем девушка вообще притворялась кем-то, кем не является. В любом случае, было ли это ради лайков и популярности или чтобы ощутить себя частью большой и талантливой команды — всё вроде бы прояснилось. Хотя бы для её подписчиков, так как девушка всё ещё отрицает свою непричастность к компании. Она закрыла страницу и выложила пост на Twitlonger со словами:
«Не так давно были сделаны заявления о том, что я на самом деле не сотрудник Riot, с «доказательствами», подтверждающими это. Проблема в том, что это «свидетельство» не поддаётся проверке, в отличие от моих полномочий».
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