Девушка притворялась сотрудницей Riot Games — обман обнаружил стример

Девушка с ником Riot Lillith представлялась сотрудницей Riot Games. У неё был официальный аккаунт в «Твиттере», а недавно она почувствовала себя настолько уверенно, что даже дала интервью стримеру HypoTube.

Насмешка судьбы была в том, что у этого стримера была реальная знакомая из компании, которая сообщила, что такие люди в компании не работают и не работали. Это же было подтверждено сотрудницей через письмо с официальной почты. После того, как ролик был показан Riot Lillith, состоялся диалог:

— Как долго вы выдаёте себя за сотрудника Riot?

— Что ты имеешь в виду?

— Я только что показал видео, где сотрудник компании подтверждает, что вы никогда не работали, не работаете сейчас и не имеете ничего общего с компанией Riot.

— Интересно… Я работаю.

Также во время стрима HypoTube произвёл поиск по картинке и нашёл «твиттер» девушки, которая никак не связана с этой историей.

Ситуация странная в первую очередь тем, что неясно, зачем девушка вообще притворялась кем-то, кем не является. В любом случае, было ли это ради лайков и популярности или чтобы ощутить себя частью большой и талантливой команды — всё вроде бы прояснилось. Хотя бы для её подписчиков, так как девушка всё ещё отрицает свою непричастность к компании. Она закрыла страницу и выложила пост на Twitlonger со словами:

«Не так давно были сделаны заявления о том, что я на самом деле не сотрудник Riot, с «доказательствами», подтверждающими это. Проблема в том, что это «свидетельство» не поддаётся проверке, в отличие от моих полномочий».