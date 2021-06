Ubisoft показала первый тизер игры по мотивам «Аватара» Джеймса Кэмерона

Под конец трансляции Ubisoft Forward на стриме появился генеральный директор издательства Ив Гиймо. Он анонсировал новую версию внутреннего движка компании Snowdrop и рассказал о первой игре, которая создана на нём. Ей стала Avatar: Frontiers of Pandora от студии Massive Entertainment.



В самом ролике знакомые фанатам фильма персонажи сражаются с солдатами человечества. Герои оседлают ездовых птиц и совместными усилиями уничтожают штурмовые самолёты. Во время замеса они используют луки с двумя типами стрел — обычными и разрывными.



Avatar: Frontiers of Pandora выйдет в 2022-м. Игра появится на ПК, PS5, Xbox Series, Google Stadia и Amazon Luna. Видимо, тайтл слишком тяжёлый для PS4 и Xbox One, поэтому на консолях прошлого поколения его ждать не стоит.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft.