Авторы Among Us воспользовались генератором слов при выборе названия своей студии

Об истории создания названия InnerSloth рассказал разработчик студии Маркус Бромандер в рамках онлайн-презентации E3 2021. Он сообщил, что в какой-то момент они зашли в тупик в размышлениях о том, как назвать студию. В конечном итоге они воспользовались генератором случайных слов и переключали его, пока не выпало InnerSloth. После этого единогласно было принято решение, что это «то самое» название.

Разработчик отметил, что они считают это название очень подходящим, поскольку «у них есть мотивация делать что-то, но внутри они отчасти ленивы». Что же, все мы немного InnerSloth.

Студия стала известна благодаря социально-дедуктивной игре Among Us. Группа космонавтов пытается подготовить корабль к отправке в космос. В этом им мешают самозванцы, которые саботируют и убивают игроков. Among Us вышла в 2018-м на iOS, Android и PC, а через 2 года появилась на Switch. В этом году авторы планируют выпустить версии для PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series.