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Авторы Prey и Dishonored представили RedFall. Игра выйдет только на Xbox и ПК

Авторы Prey и Dishonored представили RedFall. Игра выйдет только на Xbox и ПК
Денис Абрамов
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Студия Arkane анонсировала новую игру под названием RedFall. Это мультиплеерный экшен про вампиров и потусторонних существ. Вместе с анонсом разработчики показали дебютный CGI-трейлер тайтла.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Главными героями видео стали четыре персонажа, каждый из которых обладает суперспособностями. Парень со снайперской винтовкой умеет становиться невидимым, а темнокожая девушка способна левитировать над поверхностью. У третьей героини есть ручной робот с пулемётами.

В ролике персонажи сражаются с помощью необычных видов оружия, им приходится комбинировать их для наиболее эффективного устранения целей. Например, одна героиня заморозила противника, а её напарник пробил его с помощью пушки, стреляющей кольями.

Релиз RedFall запланирован на 2022 год, игра будет эксклюзивом Microsoft и ПК.

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