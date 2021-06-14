Презентация Take-Two на Е3 2021: вместо игр — гундёж про феминисток и меньшинства

14 июня в 20:15 мск началась презентация Take-Two на Е3 2021. Чего ждали фанаты издателя? Ладно, GTA 6 точно бы не показали. Ремастер GTA 3? Возможно, было бы клёво. Новая BioShock? Ну да, она уже давно в разработке, и наверняка коротенький тизер порадовал бы фанатов франшизы. В сухом остатке никто не запрещает анонсировать новые аддоны для GTA Online или RDR Online.



Но нет, ничего этого не случилось. Вместо этого на трансляции издателя собрались разные представители индустрии, которые решили… обсудить проблемы сексуальных меньшинств в игровой индустрии. Кто-то начал жаловаться, что девушкам платят мало денег, кто-то посетовал на недостаток профсоюзов, кто-то задвинул о чём-то третьем.

Мы ни в коем случае не собираемся принижать представителей секс-меньшинств. Игровая индустрия должна быть доступна любым людям, которые захотят создавать видеоигры.



Но зачем вот так говорить об этом во время Е3 2021, когда все игроки мира ждут анонсов новых игр и геймплейные трейлеры? Почему не сделать так, как день назад выступила Microsoft? И это непонимание возникло не только у нас.

«Важная цитата, которую я понял: можно быть чёрным и существовать… Можно, я им побуду?» — спросил один из зрителей. «Зачем нужно было вообще делать презентацию», — не понимали другие.

Апогеем абсурда стала фраза спикера: «Можно быть чёрным и гордиться этим».