Cyberpunk 2077 могут скоро вернуть в PS Store

Геймеры обратили внимание на то, что Cyberpunk 2077 вновь добавили в магазин PlayStation. Хоть игра и недоступна для покупки, её всё же можно добавить в список желаемого. Причём, если у пользователя уже куплена цифровая версия игры, её можно повторно загрузить, однако в этом случае скачается оригинальная версия 1.00 без обновлений и патчей.
Напомним, Cyberpunk 2077 была снята с продажи в PS Store 17 декабря 2020 года после многочисленных негативных отзывов игроков о постоянных ошибках, багах и серьёзных проблемах со стабильностью. Это произошло спустя семь дней после релиза игры. Апрельский патч 1.2 был назван разработчиками «шагом по возвращению игры в PS Store». Возможно, этот шаг и переговоры с PlayStation сработали? Думаем, скоро мы об этом узнаем официально.
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