Украинцы недовольны участием Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинские игроки раскритиковали разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 за заявление Моргенштерна о том, что он примет участие в тестировании игры.
«Это уже что-то из разряда: «Проснитесь, вы обкакались. — А я и не спал». Ситуацию с трейлером так и не прокомментировали, однако уже заключили новые национально-сознательные соглашения», — написал один из украинских игроков в «Твиттере», явно намекая на союз с Моргенштерном.
«Как я понимаю, разработчики прекрасно понимают, какой будет резонанс, и идут на это сознательно?» — спросил другой игрок. На что PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров ответил следующее: «Мы ещё ничего не комментировали, а уже пошли обиды».
Ранее украинские игроки негативно отреагировали на полное название S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, которое было переведено не с украинского, а с русского. Они обвинили GSC Game World в том, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и перевели Chornobyl как Chernobyl. Также игрокам не понравилось, что трейлер был озвучен на русском, — они считают, что из-за этого многие не знают, что разработчики игры — украинцы.
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