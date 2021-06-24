Дмитрий Гоблин Пучков обвинил авторов S.T.A.L.K.E.R. 2 в поддержке нацизма

К критике украинских игроков подключился российский писатель, публицист и блогер Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин. Дмитрий на своей странице «ВКонтакте» назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 «существами, поддерживающими нацистов». Свою позицию он не объяснил.
Позже на его YouTube-канале появился ролик, в котором Дмитрий вспомнил, как глава студии GSC Game World Сергей Григорович «скакал на Майдане».
Видео опубликовано на YouTube-канале Dmitry Puchkov.
Ранее украинские игроки негативно отреагировали на полное название S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, которое было переведено не с украинского, а с русского. Они обвинили GSC Game World в том, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и перевели Chornobyl как Chernobyl. Также игрокам не понравилось, что трейлер был озвучен на русском, — они считают, что из-за этого многие не знают, что разработчики игры — украинцы.
Раскритиковали авторов и за участие Моргенштерна в тестировании игры, а украинский журналист обвинил их в игнорировании украинских СМИ.
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